– Ei alvorleg hending

Redningsselskapet er torsdag kveld i samtale med dei involverte etter at redningsskøyta Idar Ulstein gjekk på land ved Grytastranda i Haram. Beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen seier til NRK at dette var ei alvorleg hending, men at han er glad for at det har gått så bra med mannskapet.