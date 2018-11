– Eg vil gjere min del for å hjelpe

Silje Svee er ein av dei mange frivillige som dei siste dagane har leita etter den sakna kvinna i Ørsta. Svee, som går på folkehøgskulen i Ørsta, seier det var naturleg for ho å delta. – Eg vil gjere min del for å hjelpe til så godt eg kan. Det er rart at vi ikkje har funne noko enda, men det er kanskje det som held motivasjonen oppe også. Vi vil finne fleire spor, fordi vi ikkje har så mykje å gå etter, seier ho.