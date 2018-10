– Eg har aldri vore så redd

I fjor sommar var dåverande statsråd Sylvi Listhaug invitert til ein konferanse for muslimsk ungdom i Sarpsborg. Frå scena gjekk ho til åtak på islamisme og på hovudgjesten, ein pakistansk religiøs leiar, som har ytra at det bør vere dødsstraff for blasfemi. – Eg har aldri vore så redd som eg var akkurat då, skriv Sylvi Listhaug i si nye bok «Der andre tier». Les saka her.