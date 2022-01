– E136 må vere med i juni

Ordføraren i Rauma, Yvonne Wold (SV), er ikkje uroa over at E136 mellom Vestnes og Innlandet grense ikkje er blant dei strekningane som Nye Veier har utlyst no.

– Men det er svært viktig at E136 er med i utlysningsrunden som kjem i juni, seier Wold.

Stortinget avgjer kva vegar Nye Veier skal ha ansvaret for, og vegselskapet fekk i fjor ansvaret for E136 mellom Vestnes og Innlandet grense. Men det er Nye Veier sjølve som skal gjere prioriteringa.

– Eg er optimist, men eg søv ikkje trygt før eg ser styrebeslutninga om at no går vi i gang, seier ordføraren.