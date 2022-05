– Domen frå Voss blir med i vurderinga

Ordførar Jim Arve Røssevoll i Sula seier at domen frå Voss kan ha noko å seie for dei som bur under den planlagde gondolen i Sula. Høgsterett slo i går fast at grunneigarane som bur under den nye gondolbana på Voss har rett på erstatning, på grunn av ulempene gondolen medfører. Det er framleis ikkje bestemt om det blir gondol i Sula, men Røssevoll seier dei tar med seg dette elementet når dei vurderer saka vidare.