– Dette viser at saken er vanskelig

Ordføreren i Gjemnes, Knut Sjømæling (Sp), mener det er et positivt signal at kommunaldepartementet har utsatt avgjørelsen om grensetvisten om indre Gjemnes til etter sommerferien. Angvik bygdelag har søkt om å få flytte indre Gjemnes til nye Molde kommune, noe fylkesmannen også har anbefalt. Sjømæling mener utsettelsen viser at saken er vanskelig for kommunaldepartementet, og at de tar saken på alvor.