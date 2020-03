– Dette vil styrke Kystverket

Maritimt Forum Nordvest støtter Kystdirektøren sitt forslag om den framtidige organiseringa av Kystverket. Kystdirektøren ønsker å samle ledelsen med fire funksjonsområder under seg i stedet for dagens modell med geografisk spredning. Daglig leder Arnfinn Ingjerd tror det vil føre til at kystdirektøren får en bedre organisering i Ålesund og kan effektivisere arbeidet i Kystverket.