– Dette var veldig gledelig

Venstre-politikar Pål Farstad er svært glad for at B-ferja mellom Smøla og Tustna ikkje blir droppa. Fylkesrådmannen foreslo å kutte B-ferja i dette sambandet, og B-ferja mellom Åfarnes og Sølnes vinterstid for å spare penger. Fylkesutvalget tok begge B-ferjene inn i budsjettet igjen, men vil forhandle fram eit redusert tilbud for å få ned kostnadane. Farstad som har kjempa for å få inn B-ferga, trur dette vil stå seg ut økonomiplanperioden.