– Dette var en riktig beslutning

Biskopen i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme ,mener det er en riktig beslutning å utsette konfirmasjonen til høsten. Den Norske Kirke bestemte i dag at alle konfirmasjoner skal utsettes til etter sommerferien. Midttømme sier det er bra at det blir en avgjørelse som er lik for hele landet. Hun mener dette løser mange praktiske utfordringer for gjennomføringen av konfirmasjonen. – Det vil blant annet bety at de som skal feire konfirmasjonen får mulighet til å invitere gjester, noe som kan bli vanskelig slik situasjonen er nå, sier biskop Ingeborg Midttømme.