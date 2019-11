– Dette undergraver tilliten

Fylkespolitiker Per Ivar Lied fra Senterpartiet reagerer kraftig på at en stor gruppe leger ved sykehuset i Ålesund mener sykehuset i Volda ikke bør oppgraderes til akuttsykehus med traumefunksjon. Legene skrev dette i en kronikk der de viser til en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har konkludert med at det er medisinsk forsvarlig å ikke ha traumefunksjon i Volda. Legene mener også at dette blir dyrere enn tidligere antatt. Lied mener at legene feilinformerer. Han oppfatter det som et angrep på sykehuset i Volda som svekker tilliten til fagmiljøet. Lieds svar ble først omtalt i Møre-Nytt (krever abonnement).