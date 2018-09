– Dette tar på mentalt for beboerne

Situasjonen i det ustabile fjellpartiet "Mannen" tar på mentalt for de som bor under fjellet, sier ordføreren i Rauma, Lars Olav Hustad. Torsdag ble farenivået hevet til rødt og beboerne måtte evakuere. I formiddag ble farenivået nedgradert til gult og de evakuerte får flytte hjem igjen. Hustad sier beboerne er glad for at de får flytte tilbake.