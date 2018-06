– Dette synes jeg er pinlig

Stortingsrepresentant Steinar Reiten fra KrF er opprørt over den store nedbygginga av matjorda i Møre og Romsdal. I 2017 ble 734 dekar dyrket mark omregulert til vei og bolig, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det betyr at Møre og Romsdal sto for nesten 20 prosent av den totale omreguleringa i landet. Reiten som sitter i Stortingets næringskomite, støtter kritikken fra Møre og Romsdal Bondelag og mener dette er pinlig.