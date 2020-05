– Dette ser politiet alvorlig på

I løpet av den første uka av mai har politiet skrevet ut fem forelegg i to ulike saker, hver av dem på 20.000 kroner, til arbeidstakere etter brudd på karantenebestemmelsene og 30.000 kroner til arbeidsgiver som har satt disse i arbeid. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal i ei pressemelding. – Arbeidstakerne har ikke overholdt lovbestemt karantene etter at de kom fra utlandet, og har i stedet gått rett ut i arbeid, sier avsnittsleder Linn Breivik Erstad på økonomi- og miljøavsnittet i Møre og Romsdal politidistrikt. Politiet frykter at nå når samfunnet delvis gjenåpner kan useriøse arbeidsgivere ta snarveier for å sikre inntjening i egen bedrift. De tror spesielt utenlandske arbeidere kan bli satt i en skvis mellom behovet for å tjene penger og frykten for å miste jobben. Politiet sier at de har høyt fokus på denne typen brudd på regelverket.