– Dette rørte meg veldig sterkt

– Det er et privilegium å bli valgt til den første ordføreren i den nye kommunen, sier Eva Vinje Aurdal (Ap) etter å ha blitt valgt torsdag ettermiddag. Aurdal ble valgt enstemmig etter oppfordring fra Høyres Dag Olav Tennfjord. Aurdal sier det rørte henne veldig sterkt å bli valgt enstemmig til applaus fra de 77 representantene, og at dette motiverer henne i det videre arbeidet. Den politisk plattformen som flertallspartiene er blitt enige om, har flertall med knappest mulig margin. Både Thorbjørn Fylling (Frp) og Dag Olav Tennfjord (H) mener det er gode muligheter for å få gjennomslag for sine saker.