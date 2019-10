– Dette må være en feil

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener det må være feil at Møre og Romsdal ikke får mer penger til tunnelsikring i statsbudsjettet for 2020. Rogaland, Nordland og Troms og Finnmark får økt kompensasjon, Vestland får redusert kompensasjon mens det bare er mindre endringer for resten av fylkene. I et notat til fylkestinget som starter mandag,skriver Guttelvik at Møre og Romsdal fylkeskommune har onfattende, gjenstående behov for penger til tunnelsikring, for å kunne tilfredstille kravene i forskriften.