– Dette kuttet kan bli svært utfordrende

Ordføreren i Ørsta, Stein Aam (Sp), er sterkt kritisk til at regjeringa har kuttet tilskuddet til uteleieboliger i forslaget til statsbudsjett.

– Dette vil gjøre det mye vanskeligere for kommunene å bosette flyktninger, sier han.

Det er forventet at det vil komme et høyt antall flyktninger fra Ukraina også i 2023. Det kan skape en utfordrende situasjon for mange kommuner, mener Aam.

Ordførerkollegaen i Molde, Torgeir Dahl, (H) karakteriserer dette kuttet som uforståelig og mener det bør reverseres.