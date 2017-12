– Dette kjem til å svi

KrF-politikar Knut Støbakk er uroa over at ferjetakstane kan bli auka med to takstsonar. – Dette kjem til å svi for næringslivet, meiner han. Ferjetakstane kan bli auka fordi fylket får meirkostnadar i samband med ferjeanboda. I følgje eit notat frå fylkesrådmannen er økonomien pressa. Han har bede politikarane velje om dei vil kutte investeringar på den eine sida eller auke ferjetakstar og kutte rabattar på den andre.