– Dette er veldig skuffende

Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (Sp), reagerer sterkt på at regjeringa ikke vil videreføre tiltak som har gjort det billigere for folk å reise med ferge under koronakrisen. Det gjelder kutt i fergetakstene med 20 prosent som regjeringa kom med i tiltakspakken i mars. Reduksjonen i innbetaling på autopasskortet med to tredeler blir heller ikke videreført fra 1.juli. Sørheim er overrasket over at de ikke har fått varsel om dette. Fylkeskommunen har selv redusert fergetakstene i løpet av våren, Sørheim ønsker ikke å endre på dette inntil videre.