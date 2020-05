– Dette er veldig bra

Fylkesordførar Tove Lise Torve frå Arbeidarpartiet er glad for at eit fleirtal på Stortinget vil stoppe regjeringa sitt forslag om å redusere talet på rettskretsar i Noreg. – I dag blei det kjend at Arbeidarpartiet, Frp, Senterpartiet og SV seier nei til å redusere talet på rettskretsar. Torve meiner regjeringa sitt forslag ville ha svekka tingrettane på ein måte som ville ha blitt eit problem for rettstryggleiken.