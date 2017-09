I Møre og Romsdal er det en beinhard kamp om mandatene. Spesielt Venstre og Kristelig Folkeparti kjemper for å overleve på Stortingets Mørebenk.

I 2013 kom Pål Farstad (V) Pål Farstad (V) kapret utjamningsmandatet i 2013. Men dette mandatet er usikkert, og Farstad kan ryke ut av Stortinget, enten fordi Venstre ikke klarer sperregrensa eller fordi partiet ikke får god nok oppslutning i Møre og Romsdal.

Like før første prognose kommer er det mye sommerfugler i magen vedgår kandidaten.

– Dette er utrolig spennende. Fanger meningsmålingene opp det de bør fange opp, eller får vi oss en skikkelig overraskelse i dag? spør Farstad.

Han hadde ikke hatt noe imot en skikkelig overraskelse i Venstres favør.

Les også: En beinhard kamp om velgerne

Merker at de er flere om beinet

Farstad sier at han merker at de er flere om beinet på Ytre Nordmøre.

– Det tror jeg vi kanskje skal få se at det er flere kandidater som kjemper om plasser. Samtidig føler jeg at jeg har hatt en bra stim. jeg føler at i Møre og Romsdal sett under ett har jeg fått gode tilbakemeldinger.

Han frykter ikke fremtiden selv om han skulle ende opp med å være arbeidsledig når alle stemmene er talt opp.

– Slik er dette livet. Her gir du alt. Jeg har ikke noe sikkerhetsnett jobbmessig. Men det bekymrer meg ikke så mye. Det viktigste er at partiet gjør det bra, at vi havner over fire prosenten, og så er det viktig å komme inn. Men skulle ikke jeg klare det, og partiet har gjort det godt, så blir det en råd.

Politikerne har stått på i flere måneder, og Farstad har ikke lagt på latsiden. Han husker ikke hvordan det kjennes å legge seg med beina høyt på sofaen. Men han har heller ikke latt seg stresse.

– Jeg takler dette bra. Jeg tar ikke helt av når det går godt, og det er ikke helt tragedie når det går dårlig heller. Men for meg er dette en fryktelig spennende dag. For en som er opptatt av politikk er det alle helligdager på en gang, så uansett hvordan dette går er det steike artig å holde på.