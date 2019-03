– Dette er ufattelig viktig for oss

Ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap), er svært spent på utfallet av dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal. En rekke ordførere og lokalpolitikere har møtt opp for å følge møtet. Ledelsen i helseforetaket har blant annet foreslått å flytte fødetilbudet i Kristiansund til Molde og legge ned rehabiliteringstilbudet i Aure og på Mork i Volda. Neergaard sier at legitimiteten til Helse Møre og Romsdal står på spill, og at utfallet av dette møtet blir svært viktig. Kommunene på Nordmøre vil si opp alle samarbeidsavtalene med helseforetaket dersom innsparingsforslagene blir vedtatt.