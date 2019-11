– Dette er uakseptabelt

Nordmøre regionråd, Orkidè, frykter konsekvensene av økte fergetakster og redusert fergetilbud. Fylkesrådmannen har foreslått dette for å spare penger. Fylkestinget skal gjøre vedtak om halvannen uke. Regionrådet ber Staten finansiere fergedrifta på fylkesveifergene fullt ut og kompensere for kostnadene med miljøferger og er også kritisk til ordningen med Autopass. Det er uakseptabelt for næringslivet og innbyggerne å få en økt belastning som dette representerer, mener regionrådet.