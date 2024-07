– Dette er svært urovekkende

Lederen i Stortingets helse- og omsorgskomite, Tone Wilhelmsen Trøen (H), reagerer sterkt på at Helse Møre og Romsdal har sagt opp avtalene med Medi 3.

Hun frykter konsekvensene for folk som sliter med psykiske lidelser.

– Jeg er veldig bekymret for pasientene. Samtidig som helseforetaket sier opp avtalene så sier de også at ventetidene vil øke. Det er klart at det vil gå utover pasienter som trenger helt nødvendig helsehjelp.

Og beskjeden til helseminister Jan Christian Vestre (Ap) er klar.

– Dersom helseministeren virkelig mener at de skal få ventetidene ned bør han instruere sykehusene til å bruke av den private kapasiteten som er der.