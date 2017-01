– Dette er starten på et samarbeid som er viktig for oss

For Jannice Haagensen og familien som bor i Skodje har situasjonen ofte vært krevende. Den eldste datteren Emily på 14 år er funksjonshemmet.

Lite samarbeidsvillige

Gjennom oppveksten til Emily var det mange spørsmål familien ville ha svar på, men de møtte et hjelpeapparat som var lite samarbeidsvillige.

– Det tar veldig mye tid, å skrive søknader og ringe, sjekke og følge opp slik at hun får det som vi trenger da, sier Jannice Haagensen.

– Hun vokser jo, men jeg må jo fortsatt hjelpe henne med ting og minne henne om ting.

Helseforetaket tar grep

Elin Flatseth er opplæringskoordinator i Helse Møre og Romsdal. Foto: Alf-Jørgen H Tyssing / NRK

Nå ønsker Helse Møre og Romsdal å gjøre det lettere for foreldre til barn med helseutfordringer og arrangerer kurs der de samler ulike etater og orgnaisasjoner.

– Brukerne har gjentatte ganger tatt opp med oss at de opplever at vi av og til er til besvær istedenfor at vi er til hjelp. Da tenker jeg at det er noe vi må ta tak i og gjøre noe med, sier opplæringskoordinator i Helse Møre og Romsdal, Elin Flatseth.

Samarbeid

Kursene har gjort hverdagen lettere for familien. Foto: Alf-Jørgen H Tyssing / NRK

For de som strever med de daglige utfordringene, er dette et langt skritt i riktig retning.

– Dette er starten på et samarbeid som helseforetaket satser veldig på, og det synes jeg er veldig bra. Dette er veldig viktig for oss som står oppe i det i hverdagen, sier Jannice Haagensen.