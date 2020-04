– Dette er på grensen til latterlig

Fylkestinget sier nei til å overta de næringsaktive fiskerihavnene fra Staten før det blir overført mer penger. I følge regionreforma skal fylkeskommunen overta ansvaret for fiskerihavnene, men flere fylker har gjort det klart at det ikke følger nok penger med. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en ramme på 10 millioner kroner og konklusjonen er at det blir svært krevende. Pål Farstad fra Venstre sa under debatten at han er svært skuffet over manglende finansiering.