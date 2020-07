– Dette er Norges mest spektakulære arbeidsplass

– Forrige uke kom det noen jagerfly forbi som fløy lavere enn vi arbeidet. Det var stilig, forteller anleggsleder Frank Sanden, i HS Bygg AS.

Han står ved brakkeriggen nær toppen av turfjellet Nesaksla i Åndalsnes i Rauma. Sammen med de fire andre forskalingssnekkerne gjør han grunnarbeidet for gondolbanen som skal stå ferdig i 2021.

– Det er fullt fokus på arbeidet, så det er ikke så mye vi får nytt utsikten. Men når vi er ferdige for dagen vi kan se utover og senke skuldrene, sier Sanden.

Saken var først omtalt i Åndalsnes Avis.

600 høydemeter til jobb

Anleggsleder Frank Sanden, i HS Bygg AS sammen med gruppa som jobber i fjellsida i sommer. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

De første to ukene de jobbet her var det ingen brakker. De måtte gå opp og ned de 600 høydemeter hver dag. Det har vært mye dårlig vær og mange kalde matpause under et lite tak i fjellsida mens regnet øste ned.

– Da var det ekstra deilig å få strøm på brakka og få tørka hanskene som hadde vært våte i to uker, sier Sanden.

Nå sover arbeiderne her oppe alle hverdager. Morten Lindvik er en av dem. Han tenker ikke så mye på at brakka klorer seg fast i fjellsida.

– Man sover veldig godt. Når det regner så hører vi dråpene rundt oss. Det er som å være på campingferie.

Brakkene har forandret arbeidshverdagen til den lille gruppa i fjellsida. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Kontroversiell gondolbane

I fjor ble det bestemt at gondolen skulle bygges, men ikke uten konflikter:

Mari Melbø Rødstøl sa opp jobben sin som sjef for bærekraftige reisemål i protest mot gondolbygging, og det har vært uenighet om hvor store inngrep en gondolbane vil gjøre i naturen.

Utbyggerne på sin side har hele tiden sagt at en gondolbane vil føre til flere arbeidsplasser og være positiv for reiselivet.

Ordfører Yvonne Wold, stemte imot forslaget om bygging av gondolbane. Nå har hun lagt den kampen dø og jobber for at prosjektet skal bli best mulig.

Ordfører Yvonne Wold var en av dem som stemte mot prosjektet. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Jeg tror mange gleder seg over at gondolen er under bygging. Det har vært en del bekymringer knyttet til prosjektet, men jeg oppfatter ikke at noen kjemper mot gondolen nå, sier Wold.

Skal klappe igjen sårene

Gondolbanen skal bygges lik at den blir minst mulig synlig i naturen. Derfor skal anleggsarbeiderne ta ut minst mulig fjell og bruker minst mulig betong.

De som jobber her oppe er klar over at prosjektet har vært omstridt, men personlig tror Sanden tror folk blir fornøyd når de ser resultatet.

– Akkurat nå så ser det ut som en byggeplass, men når vi blir ferdig, er det opp igjen med gravemaskin å klappe igjen de sårene vi har laget. Det skal bli strøkent, sier han.

De som skal jobbe her må være utrolig spreke, og holde ut hele dagen. Det er lange dager. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Fra Nesaksla har arbeiderne god utsikt mot Rampestreken, utsiktspunktet som har hatt opp mot to timer i kø i sommer. Bjørnar Sæten, er en av dem som tilbringer sommeren med å jobbe her oppe istedenfor å ha ferie.

– I mine øyne er dette Norges mest spektakulære arbeidsplass, sier Sæten.