– Dette er nærmest katastrofalt

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) i Surnadal er rystet over at regjeringa vil sette ned makssatsen på eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger med to promille. I dag er makssatsen sju promille, Surnadal har seks, og en reduksjon kan få store konsekvenser, sier Nyheim. Ordfører Ingrid Rangønes (Ap) i Averøy sier dette skjer uten at det er blitt utredet. Hun håper KrF vil klare å stoppe det i Stortinget. Averøy har i dag eiendomsskatt på sju promille.