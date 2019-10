– Dette er helt urealistisk

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) mener den politiske plattformen som flertallspartiene i den nye storkommunen Ålesund har lagt frem, er helt urealistisk. Knutsen har sans for mange av tiltakene som er lagt inn i plattformen, men tror ikke det er økonomi til å gjennomføre tiltakene. Han peker blant annet på at flertallet har en ambisjon om å komme i gang med bygging av seks skoler, Osane flerbrukshall og Hatlehol kirke. Påtroppende ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) sier hun er optimist og sier det ligger et grundig arbeid bak plattformen der alle flertallspartiene har bidratt. Men Aurdal sier det blir svært viktig å ha orden på økonomien.