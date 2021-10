– Dette er et økende problem

Trusler og hatefulle ytringer er et økende problem, sier Hans Eirik Pettersen i Møre og Romsdal politidistrikt som er politikontakt for politikerne. I går møtte han politikerne i fylkestinget for å diskutere problemet.

En KS-rapport viser at nesten halvparten av politikerne har opplevd trusler og hatefulle ytringer. Dersom dette fører til at unge og talentfulle politikere ikke vil være med i politikken så er det svært alvorlig, sa Pettersen.

Det var Monica Molvær (H) som tok initiativet til et møte mellom politiet og fylkespolitikerne. Molvær sier at fylkespolitikerne er svært takknemlige for at politiet tar netthets på alvor og at de nå setter i gang et omfattende forebyggende arbeid.