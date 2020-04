– Dette er et lyspunkt for Vard

–Vard har inngått kontrakt på design og bygging av en hekktråler til P/F Akraberg som er et datterselskap av Framherji på Færøyene. Kontrakten er verdt i overkant av 500 millioner kroner, opplyser selskapet i en pressemelding. Administrerende direktør Erik Haakonsholm karakteriserer kontrakten som et lyspunkt for Vard. Selve skroget skal bygges i Romania. Båten skal leveres fra Vard Brattvaag i andre kvartal 2022.