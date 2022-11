– Dette er et løftebrudd fra regjeringa

Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim fra Senterpartiet, er svært skuffet over m anglende satsing på vedlikehold av fylkesveier..

I dag behandlet utvalget budsjettet og økonomiplanen i en økonomisk situasjon som er vært krevende for fylkeskommunen.

Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene er enormt. Sørheim mener regjeringspartiene ikke har levert det de lovet i opposisjon og sier dette er et løftebrudd fra regjeringa.

– Vi var mange som drev valgkamp for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Der lovet de mer penger til vedlikehold av fylkesveier og en bedre finansiering av fergedrifta. Det har de ikke funnet plass til i budsjettet. Jeg føler at jeg har vært en nyttig idiot for partiet mitt, ser Sørheim.