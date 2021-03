– Dette er et historisk løft

Lederen i Stortingets transportkomite, Helge Orten fra Høyre, mener Møreaksen med fergefri forbindelse mellom Ålesund og Molde vil bli et historisk løft for Møre og Romsdal. I dag ble det klart at regjeringen legger inn Møreaksen i Nasjonal transportplan med forventet byggestart i 2023/2024. Orten tror Møreaksen vil binde sammen fylket ved å korte ned reisetida mellom Ålesund og Molde med èn time. Totalt vil hele strekninga mellom Ålesund og Molde få en kostnad på 24 milliarder kroner, sier Orten som tror vegen vil stå ferdig i 2029/2030.