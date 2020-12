– Dette er en veldig viktig seier

Stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) er veldig godt fornøyd med at bygginga av Stad skipstunnel nå kan settes i gang. Frp fikk gjennomslag for en startbevilgning på 75 millioner kroner i forhandlingene med regjeringspartiene. – Dette har sittet mye lengre inne enn det vi hadde trodd på forhånd, sier Dale. Han legger ikke skjul på at denne saken var en avgjørende faktor for hvorfor han mener det var riktig å støtte budsjettavtalen. Dale vedgår at da han gikk av som samferdselsminister var det noe av det mest trasige at han ikke fikk sluttført Stad skipstunnel.