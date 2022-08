– Dette er en stor inspirasjon

Bare et snaut år etter at Høyre måtte gi fra seg regjeringsmakta og mistet to av de tre stortingsrepresentantene som partiet hadde i Møre og Romsdal, blomstrer opitmismen i Høyre.

I dagens NRK-måling får Høyre 30 prosent som er den beste på åtte år, og partiet er større enn de to regjeringspartiene til sammen.

Stortingspolitiker Helge Orten sier dette er en stor inspirasjon til det videre arbeidet inn mot neste rs kommune- og fylkstingsvalg.

Han tror spørsmålet om styringsevne er en av grunnen til at oppslutning om regjeringa svikter og mener Solberg-regjeringa vil ha håndtert strømpriskrisa på en bedre måte.