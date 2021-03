– Dette er en milepæl for Volda

Regjeringa legger inn 300 millioner kroner til byggestart for en ny tunnel mellom Volda og Furene i den første seks-års perioden i Nasjonal transportplan. Det er klart etter en pressekonferanse i formiddag. Tunnelen skal erstatte dagens trafikk gjennom Volda sentrum. Rundt 30 prosent av kostnadene skal betales med bompenger. – Dette er en milepæl for Voldasamfunnet, sier tidligere ordfører i Volda, Arild Iversen (KrF). En ny tunnel vil koste rundt en milliard kroner, men dette er et anslag som vi må gå mer nøye gjennom, sier lederen i Stortingets transportkomite, Helge Orten (H).