– Dette er en god løsning

Ordføreren i Ørsta, Stein Aam (Sp), er godt fornøyd med måten fylkeskommunen vil gjennomføre bygginga av ny videregående skole i Ørsta. Dagens skole er nedslitt. Nå skal den nye skolen bygges gjennom et interkommunalt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Dette er et pilotprosjekt som kan bli en god modell for andre prosjekt, tror Aam. Det endelIge vedtaket om bygging skal gjøres i juni, men Aam har godt håp om at skolen blir bygd.