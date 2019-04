– Dette er en gledens dag

Fylkestinget ga i praksis grønt lys for bygging av ny idrettshall i Spjelkavik i Ålesund i dag. Forslaget om å bygge hallen gjennom et aksjeselskap ble vraket. Istedet skal det gjennomføres som et fylkeskommunalt prosjekt. Vedtaket innebærer at hallen blir lagt inn i økonomiplanen som skal vedtas senere. Representanter for Spjelkavik idrettslag var tilstede under behandlinga av saken. Perry Holen (nr. to fra høyre på bildet) sier at dette er en gledens dag for idrettslaget. Idrettshallen er tidligere kostnadsberegnet til 210 millioner kroner, men da er ikke alle kostnadene regnet med.