– Dette er en gledens dag

Ørsta-ordførar Stein Aam (Sp) er strålande fornøyd med Vallamarka legesenter og omsorgsboliger som står ferdig og er klart for innflytting i neste uke. Dette er en gledens dag, sier Aam. Det nye bygget inneholder 20 boliger og 16 legekontor.Klokka 1430 i dag ble lokalene åpnet for politikere og skuelystne. Prosjektleder Øystein Mårstøl mener folk i Ørsta og de eldre som skal bo i boligene får et godt tilbud.