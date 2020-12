– Dette er bare så vanvittig deilig

En overlykkelig ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V) jubler over at startbevilgninga til Stad skipstunnel er på plass. I budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp fikk Frp gjennom kravet om en startbevilgning på 75 millioner kroner neste år. – Det er så mange som har stått på i så mange år og gjort en fantastisk jobb, og nå blir kysten endelig lyttet til, sier Landsverk Sande som roser Frp. Stad skipstunnel som vil koste nærmere tre milliarder kroner, skal gjøre det mulig å krysse Stad uten å reise over Stadhavet.