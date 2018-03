– Dette blir syretesten, Erna!

Tidligere stortingsrepresentant Pål Farstad (V) mener bygginga av det planlagte opera- og kulturhuset i Kristiansund blir en syretest på regjeringsamarbeidet. Farstad sa dette under et møte med statsminister Erna Solberg i Kristansund i kveld. Han mener opera- og kulturhuset må inn på statsbudsjettet for 2019. Solberg svarte at hun ikke kan love penger fordi forhandlingene om neste års budsjett ikke har kommet i gang.