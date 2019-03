– Dette blir ei lukkeleg løysing

Eit samla fylkesutval vil ha på plass eit nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Prosjektet er eit spleiselag mellom fylke, stat og kommune, men i fjor sende regjeringa planane tilbake med beskjed om å få ned kostnadane. Varaordførar Gunn Berit Gjerde (V) har stor tru på at eit nytt opera- og kulturhus no blir bygd i Kristiansund. Gjerde seier det har vore viktig å få ned kostnadane for å få prosjektet realisert og ho rosar jobben Kristiansund kommune har gjort.