– Det viktigaste er å sjå barna

Måndag er skulestart for tusentals av elevar i Noreg. I følgje pedagogikkprofessor Peder Haug ved Høgskulen i Volda er det fleire ting som må klaffe for å få ein best muleg start.

– Samspelet mellom lærar og elev er svært viktig. Det er i dette samspelet at gleda over å vere på skulen, og gleda over å lære, utviklar seg. Viss ein får dette til så går det veldig bra. I motsett fall blir det ikkje kjekt å vere på skulen, seier Haug.

– Kan du gi eit døme på kva som kan skje då?

SKULESTART: Måndag 21. august er første skuledag for tusentals barn i Noreg Foto: Victoria Wilden / NRK

– Når eleven ikkje føler seg sett, eller når eleven kanskje mislikar læraren, så går eleven på skulen med ei dårleg kjensle. Og det er ikkje noko god kjensle når ein skal vere på skulen seks timar kvar dag, fem dagar i veka, 38 veker i året i ti år seier Haug.

Læraren har ansvaret

PLASSERAR ANSVARET: Peder Haug gir læraraneansvaret for å få til eit best mogleg læringsmilljø Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Haug seier at det utan tvil lærarane som har ansvaret for å få til eit best muleg læringsmilljø. For å få til dette treng lærarane hjelp av kollegaer og skuleleiinga på den eine sida, og foreldra på den andre.

– Kva kan foreldra gjere for å bidra til at dette blir best muleg?

– Det viktigaste er å ha ei positiv haldning til skulen og til læraren, og ikkje snakke desse ned. Men vi er klar over at ikkje alt er positivt, og skulen eit ansvar for å prøve å rette opp i dette.

Viktig å sjå barna

Haug seier at 10 prosent av foreldra seier at dei er redde for å ta opp ting med læraren fordi dei fryktar at dette går utover barna. Han seier det er store variasjonar kor flinke skulane er til å takle negative tilbakemeldingar frå foreldra.

– Mange skular er veldig flinke, men vi veit at av og til buttar det imot, og den som får det største problemet er dessverre eleven, seier Haug.

Haug seier at hans beste råd ved skulestart, både til lærarar og foreldre, er å støtte opp om elevane, og å sjå dei.