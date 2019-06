– Det var det beste vi kunne få til

Pådriveren for ny Nerlandsøybru i Herøy, Bjarne Kvalsvik fra uavhengig valgliste for Sunnmøre, er fornøyd med løsninga som samferdselsutvalget går inn for. Flertallet vil ha en trasè for Nerlandsøybrua som er lagt til grunn i reguleringsplanen, men kostnadene skal ned. Herøy kommune blir utfordra på å bidra økonomisk. Dersom ikke dette gir vesentlige innsparinger blir alternativet med parallell bru på nytt vurdert. Dette var det beste vi kunne få til, sier Kvalsvik.