– Det set andre sine liv i fare

Pasientar med tydelege teikn på luftvegsinfeksjonar og feber, let vere å opplyse om dette når dei kontaktar legevakta. I frykt for å bli avvist skal fleire pasientar ha svart nei på legevakta sine kontrollspørsmål og dermed fått kome inn til timar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Rigmor Brøste, seier dette kan føre til at enda fleire blir smitta. – Det synest eg ikkje noko om. Dette er ikkje tida for å bløffe på helsa si. Her må ein ikkje møte opp på legevakta når ein er sjuk, det set andre sine liv i fare, seier Brøste.