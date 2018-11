– Det rammer de som sliter fra før

Studenter ved blant annet høgskolen i Ålesund og Volda demonstrerte i dag mot endringer i stipendordninga. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at 15 prosent av stipendet kan gjøres om til lån dersom du ikke gjennomfører studiet. Studentene mener de blir straffet økonomisk og mener regjeringen isteden bør se på årsakene til at studentene ikke fullfører studiene. Bioingeniør Steffen Kambe Strømsnes sier at dette rammer de som sliter fra før.