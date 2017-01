– Det meste går ganske bra

2016 har vært preget av fallet i oljeprisen og dertil hørende problemer for oljerelaterte næringer. I Møre og Romsdal har det gått spesielt hardt ut over forsyningsskipsrederiene.

Kan lysne på slutten av året

Inge Furre kan næringslivet i Møre og Romsdal veldig godt. Han tror at dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå rundt 55 dollar per fat, så kan det bli en gradvis bedring mot slutten av året. Han tror imidlertid at flere rederiet kommer til å få det tøft også i 2017.

Økt ledighet

Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal kan komme til å øke i 2017 når flere sjøfolk blir uten jobb Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Enkelte kommuner har fått merke bremsen i oljesektoren mere enn andre. Det gjelder både Kristiansund, Hareid og Ulstein. NAV tror også ledigheten kan komme til å øke i Møre og Romsdal som følge av at flere sjøfolk må gå i land.

Mye går veldig bra

Sjeføkonomen i Sparebanken Møre mener mye går veldig bra i Møre og Romsdal. De som driver innen fiskerisektoren gjør det veldig bra og mange andre næringer har også gode tider. Det er stor aktivitet i offentlig sektor og innen verftsindustrien ser vi at det er store omstillinger på gang. Det bør gi optimisme, sier Inge Furre

NHO-presidenten enig

NHO-president Tore Ulstein tror også 2017 kan blir et godt år for store deler av næringslivet på Nord-Vestlandet Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

NHO-president Tore Ulstein er enig med Furre og sier vi sikkert kommer til å se en positiv utvikling i året som starter nå. Næringslivet på våre kanter er vant til å være positiv og mange av bedriftene jobber nå daglig med omstilling.

– Dersom vi får stabile rammevilgår og kan ha en stabil og god finanspolitikk, ligger alt til rette for å bedriftene kan få et godt 2017, sier Ulstein