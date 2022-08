– Det må bygges flere strømkabler

Tafjord Kraft på Sunnmøre ønsker seg flere kraftkabler som kan frakte strømmen nedover mot Bergens-området.

I Sør-Norge er strømprisen rekordhøy mens prisen er svært lav i Midt-Norge der Tafjord kraft har fulle vassmagasin, men må slippe ut vann i steden for å produsere strøm.

Administrerende direktør i Tafjord Kraftproduksjon Stig Falling sier til NTB at NVE har gitt for mye konsesjoner på produksjon og for lite på linjer.