– Det har vore ei krevande tid

Går alt etter planen kan Giske kommune vere ut av Robeklista før sommaren.

Kommunar som hamnar der må ha statleg godkjenning av låneopptak og langsiktige leiekontraktar, og det er ein situasjon som legg kraftige begrensingar på økonomien.

No attstår det å gjere vedtak om rekneskapen for 2021. Ordførar Harry Valderhaug (KrF) seier det har vore ei tøff tid både for innbyggjarane og for dei folkevalde.

Giske kommune fekk eit historisk godt resultat i fjor med høge skatteinntektar. Men Valderhaug rosar både dei tilsette og innbyggjarane i kommunen.