– Det handler ikke bare om økonomi

Det er svært viktig for Ålesund å få gjennomslag for bypakken og bli en del av byvekstavtalene når Nasjonal transportplan legges frem i 2021. Det sier ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap). I går la Romsdal regionråd, Sunnmøre regionråd og NHO frem en felles prioritering med E136 fra Ålesund til Innlandet grense og E39 mellom Ålesund og Molde på topp. Men dette handler om mer enn bare økonomi, mener Aurdal. Hun sier det er svært viktig at bærekraftmålene blir lagt til grunn også på dette området.