– Disse er veldig stolte over hvor de kommer fra, og jeg tror alle lokalmiljøene er veldig stolte over å da dem i sin midte. Og det gjør noe med oss som lokalsamfunn at vi har idrettsutøvere som lykkes nasjonalt og internasjonalt, sier styreleder Kåre Sæter.

– Det er klart vi er veldig stolte over disse flotte idrettsutøverne våre.

Dobbel til Hegerberg?

En rekke idrettsutøvere fra Møre og Romsdal har hevdet seg i den ypperste verdenseliten i løpet av det siste året. Flere av disse utøverne er nominert til priser under Idrettsgallaen 2017 som blir arrangert lørdag 7.januar.

Ada Hegerberg ble kåret til Årets spiller i Europa sammen med Ronaldo Foto: Claude Paris / Ap

Fotballspilleren Ada Stolsmo Hegerberg fra Sunndal kan bli både Årets navn og Årets kvinnelIge utøver. Hun har hatt stor suksess både på det norske landslaget og i fransk fotball, og ble kåret til Årets kvinnelige spiller i Europa.

Konkurranse om prisene

I kvinneklassen får Hegerberg konkurranse av friidrettsutøveren Karoline Bjerkeli Grøvdal frå Rauma og alpinisten Nina Løseth frå Ålesund. Bjerkeli Grøvdal har fått sitt intenasjonale gjennombrudd som friidrettsutøver med EM-bronse på 10.000 meter og i terrengløp. Løseth har flere ganger vært på pallen i verdenscupen i slalåm og storslalåm.

Karsten Warholm fra Dimna IL i Ulstein fikk sitt store gjennombrudd på 400 meter hekk i 2016. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Orienteringsløperen Olav Lundanes fra Ålesund kjemper om å bli Årets utøver mens friidrettsutøveren Karsten Warholm fra Ulstein er nominert til Årets gjennombrudd. Skiskytteren Synnøve Solemdal fra Tingvoll som ble verdensmester i stafett, er nominert til årets lag.

– Ingen er blitt gode alene

Kåre Sæter er styreleder i Møre og Romsdal idrettskrets Foto: Trond Vestre / NRK

Styrelederen i Møre og Romsdal Idrettskrets fremhever den betydningen som lokalmiljøet har.

– Fellesnevneren er at de alle kommer fra sterke lokalmiljø der idrett er viktig. Jeg tror de alle vil fremheve at det er viktig å komme fra en plass og ha noen rundt seg. Ingen av disse er blitt god alene. De er blitt gode sammen med et lokalmiljø og sammen med en klubb, sier Kåre Sæter.

– Disse forbildene er veldig viktig for ungdom som skal vokse opp. De ser at det er mulig å bli noe når verdens beste fotballspiller er fra Sunndal.

Det er ikke bare toppidrettsutøvere fra Møre og Romsdal som er nominert til priser under Idrettsgallaen. Mary Ann Samuelsen Naas fra Fræna er nominert som årets ildsjel.